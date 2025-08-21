Tuttosport: “Entusiasmo Palermo. Sarà un pubblico da A”

Il mercato del Palermo non è ancora chiuso e potrebbe regalare ulteriori colpi negli ultimi giorni. Come riportato da Tuttosport, la società rosanero resta vigile, pronta a cogliere eventuali occasioni sia in entrata che in uscita. Dopo l’arrivo ormai imminente di Veroli e Joronen e la partenza di Buttaro direzione Foggia, non è escluso che da qui alla fine possano esserci altre novità, segno di un club attento a rinforzare l’organico a disposizione di Inzaghi.

PALERMO – «Riempiamolo». Con queste parole Pippo Inzaghi ha provato ad accendere l’entusiasmo del pubblico in vista dell’esordio in campionato contro la Reggiana. E la risposta, scrive Tuttosport, è stata immediata: il Palermo ha già comunicato 23.452 presenze al “Barbera”, grazie ai 15 mila abbonati e agli oltre 7-8 mila biglietti già venduti. Non è escluso, sottolinea ancora Tuttosport, che per sabato sera si possa superare la soglia dei 30 mila spettatori, numeri da Serie A che in cadetteria pochi club possono permettersi.

Sul piano tecnico, Inzaghi lavora per confermare la buona partenza vista in Coppa Italia, quando i rosanero hanno eliminato la Cremonese allo “Zini”. Come ricorda Tuttosport, il tecnico ha un bilancio positivo nei debutti di Serie B: due vittorie e tre pareggi con Venezia, Benevento, Brescia, Reggina e Pisa. Anche stavolta l’obiettivo è partire forte, nonostante le assenze di Peda e Magnani in difesa e di Gomes a centrocampo.

Il modulo sarà il 3-4-2-1, con l’attacco affidato al tandem Pohjanpalo-Brunori, chiamato a trascinare la squadra dopo un precampionato sottotono. Una coppia che, secondo Tuttosport, può garantire una trentina di gol stagionali e rappresenta la chiave per la corsa alla Serie A. Sugli esterni Gyasi (o Pierozzi) e Augello daranno spinta, mentre a centrocampo Ranocchia avrà un ruolo centrale nei piani del tecnico.

Il mercato resta aperto: Veroli e Joronen sono attesi in arrivo, mentre Buttaro andrà al Foggia in prestito. Intanto la città risponde presente: come evidenzia Tuttosport, sabato il “Barbera” sarà una bolgia per spingere i rosanero nel debutto contro la Reggiana.