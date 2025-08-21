Serie B, si parte: l’Open Day su Dazn e La B Channel

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la nuova stagione di Serie B sarà visibile non solo su Dazn ma anche su La B Channel, il canale ospitato all’interno della piattaforma Amazon Prime Video.

L’Open Day vedrà protagonista Pescara-Cesena, trasmessa in chiaro su Dazn (previa registrazione). Per l’occasione è stato predisposto un apparato tecnico potenziato, con telecamere aggiuntive e un cerimoniale d’apertura speciale: il tenore Piero Mazzocchetti canterà l’Inno di Mameli.

Un modo solenne per inaugurare un campionato che promette spettacolo e grandi emozioni, sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport.

Serie B, si parte: l'Open Day su Dazn e La B Channel

