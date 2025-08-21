Giornale di Sicilia: “Da Blin a Vasic, una panchina che scalpita”

Non solo Ranocchia. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, in casa Palermo la mediana è un reparto dove la concorrenza si fa sentire e la panchina scalpita per conquistare spazio già nella sfida di sabato sera contro la Reggiana.

Segre sembra l’unico ad avere il posto garantito, grazie alla sua capacità di unire quantità e qualità, ma gli altri centrocampisti sono pronti a insidiare il numero 10 rosanero. Il primo è Blin: arrivato con grandi aspettative dalla Serie A, fin qui è stato utilizzato da Inzaghi soprattutto a gara in corso, ma la sua fisicità e la capacità di dare geometrie al gioco lo rendono una pedina affidabile. «Nelle ultime uscite – ricorda Orifici sul Giornale di Sicilia – ha sostituito Ranocchia negli ultimi 15 minuti, formando con Segre una coppia che potrebbe ripresentarsi anche sabato».

Un’altra carta a disposizione di Superpippo è Vasic. Rimasto fuori con la Cremonese per squalifica, il serbo rappresenta un’opzione duttile e offensiva, capace di adattarsi a più soluzioni tattiche. Il suo profilo, sottolinea il Giornale di Sicilia, lo rende l’alter ego naturale dello stesso Ranocchia.

Infine, resta da monitorare la situazione di Gomes. In dubbio per un affaticamento muscolare, l’ex Manchester City, una volta recuperato, potrebbe rivelarsi la vera mina vagante per gli equilibri della linea mediana, grazie alla sua duttilità e alla capacità di incidere in entrambe le fasi.

«Le alternative non mancano – conclude Orifici sul Giornale di Sicilia – e a Palermo la panchina scalpita».