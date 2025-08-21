Giornale di Sicilia: “Palermo, l’ora di Ranocchia. Ci vuole una prova da…10”

Il Palermo attende risposte concrete e tra i giocatori più osservati c’è Filippo Ranocchia. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il numero 10 rosanero, da quest’anno in lista over, sarà chiamato a una prova di maturità dopo un’annata sottotono e un precampionato che non ha convinto del tutto.

Prima dell’arrivo di Pohjanpalo, Ranocchia era stato l’acquisto più oneroso dell’era City Football Group, con quasi 4 milioni versati alla Juventus nel gennaio 2024. «Il suo talento è ancora in parte inespresso – sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia – e Inzaghi punta su di lui come pedina fondamentale della mediana». Nonostante i piedi educati e la precisione sui calci piazzati, nelle prime uscite stagionali sono emersi i limiti nella gestione del pallone e nei sacrifici difensivi.

Sabato contro la Reggiana, complice il probabile forfait di Gomes, toccherà proprio a Ranocchia guidare il centrocampo accanto a Segre. Sarà il regista chiamato a velocizzare la manovra e a fornire i rifornimenti giusti per Brunori e Pohjanpalo. «Essendo la principale fonte di gioco – scrive ancora il Giornale di Sicilia – è probabile che la Reggiana costruisca una gabbia attorno a lui». Superarla con intelligenza, senza sbagliare, sarà la sua sfida più grande.

La piazza e il nuovo tecnico si aspettano un cambio di passo. Dopo mesi di alti e bassi, è arrivato il momento per Ranocchia di dimostrare di essere davvero il numero 10 del Palermo.