Giornale di Sicilia: “Palermo-Reggiana, Barbera verso i 30 mila spettatori”
Sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce a dirigere Palermo–Reggiana, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie B 2025/26. Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, per il fischietto pugliese si tratterà della settima direzione ufficiale con i rosanero. L’ultimo precedente risale al torneo 2023/24, nella trasferta di La Spezia persa 1-0 dal Palermo.
Non solo arbitri, ma anche numeri importanti sugli spalti. A 24 ore dall’apertura della vendita libera dei tagliandi, gli spettatori già certi per la sfida con gli emiliani hanno superato quota 23 mila. «Il dato – evidenzia Radicini sul Giornale di Sicilia – comprende i 15 mila abbonati e oltre 8 mila biglietti staccati in appena un giorno».
Un andamento che fa pensare al raggiungimento di quota 30 mila presenze al Barbera, per un debutto stagionale che promette di essere subito da grandi occasioni.