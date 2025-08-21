Giornale di Sicilia: “Palermo, zona fantasia in cerca d’autore. In tre ballano per una maglia”

Tre giocatori per una sola maglia. È il dilemma che accompagna Filippo Inzaghi alla vigilia della prima giornata di campionato. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il ruolo di trequartista alle spalle di Pohjanpalo – destinato a formare la coppia offensiva con Brunori – resta ancora senza un padrone.

Gli indiziati sono tre: Antonio Palumbo, Emmanuel Gyasi e Jérémy Le Douaron. Nessuno di loro, sottolinea il Giornale di Sicilia, sembra partire in netto vantaggio perché Inzaghi ha fatto ruotare tutti nel precampionato, senza dare segnali definitivi.

Contro il Manchester City, ricorda Orifici, l’allenatore aveva optato per una soluzione più difensiva, adattando Segre in un ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco. Diverso il discorso con la Reggiana, dove i rosanero vorranno fare la partita: in questo caso, il posto da trequartista spetterà a uno tra i tre candidati.

A Cremona, in Coppa Italia, la scelta era ricaduta su Gyasi, che ha dimostrato di sapersi muovere con naturalezza in quella posizione già ricoperta ai tempi di Empoli e Spezia. «Le ultime prove tattiche hanno visto riproposto il tridente Gyasi-Brunori-Pohjanpalo», evidenzia Orifici sul quotidiano, confermando che l’ex Empoli parte leggermente avanti.

Palumbo, però, resta un’opzione credibile. Acquistato proprio per dare qualità in quella zona di campo, l’ex Modena ha lasciato buone impressioni quando è entrato contro la Cremonese, creando pericoli con le sue giocate. A limitarlo, spiega ancora il Giornale di Sicilia, è una condizione fisica non ancora ottimale.

Più indietro nelle gerarchie Le Douaron, che rischia di sbilanciare eccessivamente la squadra in avanti. Per il francese, almeno all’inizio, il compito potrebbe essere quello di subentrare a gara in corso, sfruttando la sua freschezza e il suo peso offensivo.

Una scelta tutt’altro che scontata, che Inzaghi – come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia – potrebbe rimandare fino a poche ore prima del calcio d’inizio.