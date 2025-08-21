Giornale di Sicilia: “Palermo, in settimana il nodo Magnani”

In attesa di accogliere a Palermo gli ultimi due rinforzi di mercato, Joronen e Veroli, il club di viale del Fante è al lavoro per sistemare gli esuberi in rosa. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno di questi ha già trovato una nuova destinazione: Alessio Buttaro giocherà la prossima stagione al Foggia, in Serie C, con la formula del prestito. Per il classe 2002 si tratta di un’occasione per ritrovare continuità dopo due anni complicati in maglia rosanero.

Sempre bloccata invece la situazione relativa a Valerio Verre. «Tutte le squadre che si sono avvicinate al calciatore non hanno effettuato l’affondo decisivo a causa dell’alto ingaggio», scrive Radicini sul Giornale di Sicilia.

Capitolo uscite: si attende soltanto l’ufficialità del passaggio di Dario Saric all’Antalyaspor. Il centrocampista bosniaco saluta Palermo a titolo definitivo, con un contratto fino al 2028.

In questo fine settimana, inoltre, il club rosanero dovrà sciogliere il nodo legato a Giangiacomo Magnani. Il difensore, in permesso da oltre due settimane per motivi personali, valuterà a breve se proseguire o meno la sua avventura in Sicilia. Qualora arrivasse l’addio, la società sarebbe pronta a intervenire sul mercato: il nome in cima alla lista, conferma il Giornale di Sicilia, resta quello di Alessandro Vogliacco del Genoa.