Giornale di Sicilia: “Palermo, le trappole da evitare”

Il Palermo è entrato nella fase più delicata della stagione, quella in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, evitare finali come quelli regalati nelle ultime partite sarebbe già un passo avanti importante, soprattutto alla luce dei punti lasciati per strada contro Avellino e Mantova, che oggi peserebbero come oro nella corsa alla classifica.

La vittoria contro lo Spezia ha restituito tre punti preziosi, ma anche qualche campanello d’allarme. Il gol lampo di Segre dopo 11 secondi e il palo colpito da Artistico al 93’ raccontano una partita che poteva prendere una piega diversa. Secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, non sempre la fortuna sorriderà ai rosanero ed è per questo che diventa fondamentale imparare a essere più cinici e cattivi nei momenti chiave delle gare.

Riuscire a esserlo è ormai un obbligo, perché il Palermo è chiamato ad affrontare una fase di campionato che può decidere l’intera stagione. I rosanero dovranno giocare gli scontri diretti con le tre squadre che li precedono in classifica, tutti in trasferta, mentre le partite più insidiose arriveranno in casa, come quella del 14 marzo a Monza e quella dell’11 aprile contro il Frosinone. Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, da qui alla chiusura del torneo ci saranno altre nove gare, tutte con un peso specifico elevatissimo.

Il calendario non concede tregua. Dopo lo Spezia, il Palermo si troverà ad affrontare Modena, Bari, Empoli e Sampdoria, squadre ancora pienamente in lotta per i rispettivi obiettivi. Un percorso disseminato di trappole, che richiederà attenzione massima e continuità di rendimento. In questo scenario, la possibilità di costruire un filotto di vittorie diventa un obiettivo concreto e necessario, come sottolinea ancora Luigi Butera del Giornale di Sicilia.

C’è poi un altro fattore da non trascurare: il mercato. Inzaghi spera di riuscire a inculcare definitivamente l’istinto killer alla squadra, ma allo stesso tempo attende rinforzi capaci di aumentare il peso offensivo. Se dietro il Palermo ha dimostrato solidità, davanti servirà qualcosa in più per evitare finali in stile Mantova, Spezia e affini. Dettagli, sì, ma dettagli che possono decidere una stagione intera.