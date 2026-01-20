Giornale di Sicilia: “Palermo su Dany Mota. Ma la pista Tramoni resta viva”

Il Palermo continua a muoversi con prudenza ma decisione sul mercato, evitando scelte affrettate e allargando il proprio raggio d’azione con attenzione. In questo contesto, la pista che porta a Dany Mota sta assumendo un peso sempre più rilevante. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’attaccante del Monza non è più considerato un semplice piano di riserva, ma una candidatura solida e strutturata, supportata da numeri, esperienza e da una trattativa che procede in modo lineare.

Giornale di Sicilia: “Palermo, Dany Mota entra nel casting: pista sempre più concreta”

Il club rosanero, pur valutando anche altri profili, non vuole farsi trovare impreparato e sta calibrando le proprie mosse in base alle reali opportunità del mercato. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, Dany Mota rappresenta oggi una soluzione concreta per rinforzare il reparto offensivo, con il Monza disposto ad ascoltare eventuali offerte nell’ambito di una strategia più ampia legata alla sostenibilità economica.

Parallelamente, il Palermo continua a monitorare le altre piste. Matteo Tramoni resta un obiettivo, ma la sua situazione appare complessa: il Pisa lo considera centrale nel progetto tecnico e le richieste economiche restano elevate. Anche Dennis Johnsen rappresenta una soluzione affidabile, ma la Cremonese valuta con cautela una possibile uscita, subordinandola a un’offerta ritenuta congrua. Nicholas Pierini, invece, rimane un’opzione percorribile, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, ma non prioritaria.

Sul fronte uscite, tutto resta fermo per quanto riguarda Diakité. Qualora il difensore dovesse partire, il Palermo potrebbe intervenire con l’innesto di un laterale destro dalle caratteristiche più difensive rispetto al maliano. Uno scenario ancora in fase di valutazione, ma che rientra nel quadro di un mercato gestito con attenzione e senza strappi. Come evidenzia Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero continua a lavorare su più tavoli, con l’obiettivo di individuare le soluzioni più funzionali al progetto tecnico di Inzaghi.