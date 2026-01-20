Giornale di Sicilia: “Palermo, Dany Mota entra nel casting: pista sempre più concreta”

Il Palermo accelera sul mercato offensivo e mette con decisione gli occhi su Dany Mota. La pista che porta all’attaccante portoghese del Monza ha assunto, nelle ultime ore, contorni sempre più concreti. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il classe 1998 non è considerato una semplice alternativa, ma un nome entrato a pieno titolo nel casting rosanero per rinforzare l’attacco a disposizione di Inzaghi.

Dopo l’addio di Brunori, la priorità del club è chiara: consegnare all’allenatore un attaccante in grado di fare la differenza. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, la dirigenza continua a muoversi su più profili, ma senza perdere di vista l’obiettivo principale, individuare un elemento capace di combinare qualità tecnica, mobilità e concretezza sotto porta. In questo senso, Dany Mota risponde pienamente alle esigenze del progetto tecnico.

Rispetto ad altri nomi monitorati, come Tramoni e Johnsen, il profilo del portoghese appare diverso. Meno fantasista puro, più attaccante moderno e polivalente, in grado di interpretare più ruoli nel reparto avanzato. Anche i numeri certificano l’affidabilità del giocatore: in questa stagione è stato quasi sempre titolare con la maglia del Monza, saltando soltanto quattro partite per problemi fisici. Il suo rendimento parla di 4 gol, uno dei quali segnato proprio al Barbera contro il Palermo, e 2 assist. In carriera, ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, ha collezionato 88 presenze in Serie B con 22 reti e 94 apparizioni in Serie A con 14 gol, per un totale di 36 centri nei due principali campionati italiani.

Dal punto di vista contrattuale, l’operazione presenta elementi di sostenibilità. Dany Mota è legato al Monza da un contratto in scadenza nel 2027, una durata che garantisce al club brianzolo tutela patrimoniale ma che, allo stesso tempo, impone riflessioni strategiche. Il Monza, infatti, ha la necessità di monetizzare alcune operazioni in uscita, soprattutto in un contesto di mercato sempre più attento alla sostenibilità economica. In questo scenario, la cessione dell’attaccante portoghese non è più considerata un’ipotesi remota.

Il Monza non reputa Dany Mota incedibile e sta valutando le proposte in arrivo. Il Palermo, dal canto suo, osserva con attenzione e potrebbe affondare il colpo qualora si creassero le condizioni ideali. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, le parti stanno lavorando su formula, tempi e cifre, con l’obiettivo di individuare una soluzione che possa soddisfare entrambe le società.