Giornale di Sicilia: “Palermo, otto partite senza macchia. Non è la prima volta”

Il Palermo torna a dare continuità al proprio cammino e lo fa con una nuova serie positiva che rilancia ambizioni e fiducia. Otto partite senza sconfitte rappresentano un dato significativo, soprattutto perché migliorano quanto fatto a inizio stagione. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nella striscia attuale i rosanero hanno raccolto cinque vittorie e tre pareggi, contro i quattro successi e quattro pari delle prime otto giornate.

Non è la prima volta in stagione che il Palermo riesce a evitare la sconfitta per così tante gare consecutive, ma il contesto è diverso. In questo caso, sottolinea Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi arriva dopo un filotto negativo tra la 9ª e la 12ª giornata e ha saputo reagire sfruttando al meglio un calendario favorevole, pur affrontando avversari impegnativi e squadre in corsa per obiettivi importanti.

Restano anche rimpianti, tutti maturati lontano dal Barbera: i pareggi contro Entella, Avellino e Mantova hanno lasciato punti pesanti per strada. Ma il Palermo è riuscito a compensare vincendo le altre cinque gare del periodo, quattro in casa e una in trasferta. Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno dimostrato di saper mettere “una pezza” nei momenti critici, trasformando solidità e compattezza in risultati concreti.

Un aspetto centrale del lavoro di Inzaghi è la capacità del gruppo di trovare un’anima e trasferirla in campo. Dopo il passaggio a vuoto rappresentato dal triplo flop con Catanzaro, Monza e Juve Stabia – mitigato solo dal poker al Pescara – la squadra ha reagito mostrando maggiore maturità, imparando anche a soffrire e a vincere senza brillare. Un segnale di crescita che, come rimarca ancora Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, rappresenta un passaggio obbligato per restare agganciati alla zona alta della classifica.

Resta però un nodo da sciogliere: la gestione dei vantaggi. Inzaghi lo ha ammesso apertamente, perché risultati aperti fino al fischio finale possono trasformarsi in trappole, come accaduto a Mantova. Contro lo Spezia, il Palermo ha evitato il secondo pareggio consecutivo solo grazie al palo di Artistico nel recupero. Questa volta, però, niente finali amari: solo festa e certezze ritrovate in vista del doppio impegno esterno contro Modena e Bari, che dirà molto sulle reali ambizioni dei rosanero.