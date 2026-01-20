Giornale di Sicilia: “Palermo, cinquina e porta blindata: il Barbera diventa un bunker”

Il Barbera si conferma una fortezza e il Palermo continua a costruire la propria rincorsa mattone dopo mattone. Cinque vittorie consecutive davanti al proprio pubblico, tutte senza subire reti, rappresentano un dato che pesa e che rilancia i rosanero in classifica. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la “cinquina” casalinga è servita e certifica una solidità che fa la differenza nella corsa ai piani alti della Serie B.

Nell’intera striscia vincente interna, la porta rosanero è rimasta inviolata. L’imbattibilità di Joronen prosegue dal finale della gara con il Monza di fine ottobre, quando l’unica rete subita arrivò all’ultima azione del match. Da allora, evidenzia Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, nessun’altra squadra è riuscita a segnare al Palermo nelle sfide contro Pescara, Carrarese, Sampdoria, Padova e Spezia, tutte battute al Barbera.

Il rendimento interno diventa così un vero e proprio manifesto. Chi passa da viale del Fante sa di dover sudare sette camicie per uscire con un risultato positivo. Anche il calo di presenze sugli spalti non ha inciso sul rendimento della squadra: nonostante i 24.745 spettatori contro lo Spezia, in calo rispetto ai 32.506 della gara con il Padova, il Palermo ha risposto con una prova di carattere, colpendo dopo appena 11 secondi e gestendo il match fino al fischio finale, pur con qualche sofferenza. Un aspetto messo in evidenza ancora da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

I numeri difensivi spiegano molto del momento rosanero. La retroguardia di Inzaghi si conferma la migliore della Serie B, con 14 gol subiti complessivamente e un rendimento interno che fa da ago della bilancia. In undici partite giocate al Barbera, solo tre squadre sono riuscite a segnare: Reggiana, Modena e Monza. Per il resto, tra interventi decisivi di Joronen, attenzione dei singoli e anche un pizzico di fortuna – come il palo di Artistico al 92’ contro lo Spezia – il Palermo ha sempre trovato il modo di rimediare.

Il prossimo passo sarà trasferire questa solidità anche lontano da casa. A Mantova, nonostante una prestazione convincente, la porta rosanero è stata violata nel finale, vanificando quanto di buono fatto. Inzaghi aveva chiesto di mantenere lo stesso spirito tra casa e trasferta e ora il Palermo avrà due gare esterne per rifarsi. Come ricorda Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, due anni fa proprio da Modena arrivò uno dei colpi d’occhio più belli della stagione, con il settore ospiti del Braglia esaurito. Sabato si spera di rivivere uno scenario simile, con il Barbera che resta il punto di forza e la strada esterna da rendere altrettanto solida.