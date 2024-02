Palermo, Traorè si presenta: «Orgoglioso di essere qui, tifosi rosa emozionanti»

L’ultimo acquisto della sessione di mercato invernale Chaka Traorè si è presentato questa mattina alla stampa rilasciando le seguenti parole:

«Quando ho sentito il nome di Palermo ero orgoglioso di questa piazza fantastica. Sono contento di contribuire a raggiungere i loro obbiettivi stagionali. Per Palermo-Bari ero emozionato per il calore della tifoseria e per come tiene alla maglia. Quando ho visto la tifoseria ho sentito il 12esimo uomo in campo. Coi tifosi si respira un’atmosfera incredibile e sono contento».