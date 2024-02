Palermo, Traorè si presenta: «Voglio aiutare la squadra a salire in A»

L’ultimo acquisto della sessione di mercato invernale Chaka Traorè si è presentato questa mattina alla stampa rilasciando le seguenti parole:

«Di Empoli e Milan non abbiamo parlato con Ranocchia. Ha dimostrato già di essere un grande giocatore. Abbiamo vinto 3 a 0 con un mio gol e sono contento che il Milan abbia vinto. Mister Pioli lo ringrazio e non finirò mai di farlo perché mi ha aiutato a raggiungere molti obbiettivi. Mi ha fatto i complimenti, dicendomi di dare molto per questa maglia. Voglio aiutare questa grande squadra che un obiettivo importante. Personalmente voglio e devo fare gol ma l’importante è salire in Serie A perché la piazza lo merita».