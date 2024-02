Incidente mortale a Palermo: si ribalta con l’auto, muore un 62enne

Ennesimo incidente mortale per le strade palermitane.

Come si legge su “IlSicilia” la scorsa notte in via Mattei a Palermo. Giovanni Pollicino, 62 anni residente a Carini, dopo un incidente stradale è morto al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.

La sua auto, una Mercedes decappottabile, è finita fuori strada nella strada per Mondello. La vettura si è ribaltata e Pollicino è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. L’automobilista è stato riconosciuto in ospedale dal fratello e dalla compagna.