Palermo, tragedia nella notte in viale Regione: morti due giovani in moto

Notte di sangue a Palermo. Due giovani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in viale Regione Siciliana, all’altezza del ponte di via Belgio.

Le vittime sono Antonio Mazzola, 27 anni, e Domenico Schiavo, 21, che viaggiavano a bordo di una moto Kawasaki. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Lo schianto è avvenuto intorno all’1:30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale e diverse pattuglie della polizia di Stato. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due ragazzi.

Mazzola aveva compiuto gli anni proprio ieri. Le salme sono state restituite ai familiari.