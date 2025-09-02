Palermo, tragedia nella notte in viale Regione: morti due giovani in moto

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2025

Notte di sangue a Palermo. Due giovani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in viale Regione Siciliana, all’altezza del ponte di via Belgio.

Le vittime sono Antonio Mazzola, 27 anni, e Domenico Schiavo, 21, che viaggiavano a bordo di una moto Kawasaki. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Lo schianto è avvenuto intorno all’1:30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale e diverse pattuglie della polizia di Stato. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due ragazzi.

Mazzola aveva compiuto gli anni proprio ieri. Le salme sono state restituite ai familiari.

Ultimissime

Gazzetta dello Sport: “Monza, tenuti tutti i big. Potrebbe essere il nuovo Sassuolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2025

Gazzetta dello Sport: “Monza, Galliani: «Tutti i big sono rimasti Proviamo a tornare subito in Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2025

Gazzetta dello Sport: “Il re del mercato in Serie B? L’Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2025

Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, tra il colpo Barak e i fantasmi del passato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2025

Piscina di fondo Raffo ferma al palo: ritardi, liquidazione e Palermo senza impianto pubblico

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2025