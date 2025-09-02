Corriere dello Sport: “Serie A, in arrivo altri colpi. Le trattative dell’ultimo giorno di mercato”

Il sipario sul calciomercato estivo 2025 è calato a Milano, nello scenario dello Sheraton San Siro, ma non senza colpi di scena e trattative fino all’ultimo respiro. Come raccontano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la giornata conclusiva ha regalato sorprese e movimenti importanti che hanno ridisegnato il panorama della Serie A e non solo.

La Juventus è stata protagonista con i botti della notte precedente: Edon Zhegrova (26) e Lois Openda (25) hanno raggiunto Torino per sostenere le visite mediche. Il Milan, in attesa di sviluppi su Joe Gomez (28), ha puntato sul giovane difensore David Odogu (19) dal Wolfsburg e ha ufficializzato Adrien Rabiot (30) dal Marsiglia. L’Inter ha trovato l’accordo con il Manchester City per il prestito di Manuel Akanji (30), preludio all’uscita di Benjamin Pavard (29), destinato alla squadra di De Zerbi.

La Roma ha vissuto ore convulse tra lo scambio Dovbyk (28)-Gimenez (24), mai decollato, e le trattative su Pessina (28) e Baldanzi (22), poi tramontate. Il Bologna ha chiuso per Ibrahim Sulemana (22) dall’Atalanta, mentre il Napoli ha ufficializzato il colpo Rasmus Hojlund (22). «Una giornata intensa, animata fin dalle prime ore del mattino, con continui sviluppi fino al gong finale», sottolineano Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport.

Ore frenetiche anche per i club di seconda fascia. Zaniolo (26) ha firmato con l’Udinese, con la formula del prestito oneroso a 3 milioni e diritto di riscatto fissato a 10 (o 5 con il 50% sulla futura rivendita). Raul Albiol (39) ha scelto Pisa, mentre Alexis Sanchez (36) ha lasciato l’Udinese per il Siviglia. Il Sassuolo, oltre ad aver chiuso per Walid Cheddira (27) in prestito con diritto di riscatto dal Napoli, ha rinforzato la difesa con Woyo Coulibaly (26).

Il Cagliari si è assicurato Andrea Belotti (31), che ha firmato un contratto annuale, dopo una trattativa portata avanti parallelamente al Como. Nel pomeriggio è arrivata anche l’ufficialità di Jeremy Sarmiento (23) alla Cremonese, mentre il Parma ha definito l’acquisto del giovane Benjamin Cremaschi (20) dall’Inter Miami e ha avviato contatti con Lorenzo Insigne (34), svincolato e desideroso di tornare in Serie A.

Spicca infine il ritorno di Maxwel Cornet (28) al Genoa, ufficializzato in serata, mentre il Lecce ha messo le mani sul talento Paco Esteban (19) dal Betis per la Primavera.

Il vero colpo di scena arriva dalla Turchia: «Il Galatasaray ha presentato un’offerta da 40 milioni per Ademola Lookman (27), con il Fenerbahçe pronto a inserirsi e dare vita a un derby del Bosforo destinato a infiammare ancora le ultime ore di trattative», spiegano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.