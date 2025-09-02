Corriere dello Sport: “Bari scatenato. L’ultimo giorno di mercato in Serie B”

Un ultimo giorno di mercato ricco di sorprese e colpi importanti per diverse protagoniste della Serie B. Come racconta Antonio Guido sul Corriere dello Sport, il Bari ha piazzato il diciannovesimo innesto della sua rivoluzione estiva: Giulio Maggiore, 27 anni, torna in biancorosso a titolo definitivo dalla Salernitana, firmando un contratto triennale fino al 2028. Per la mezzala si tratta di un ritorno al San Nicola dopo i sei mesi positivi della scorsa stagione, chiusi con 13 presenze e 3 reti.

Non solo Maggiore: in mattinata era già stato ufficializzato l’arrivo del centrocampista gambiano Ebrima Darboe, 24 anni, svincolato dalla Roma e subito legatosi al club con un triennale. Contestualmente il Bari ha chiuso l’acquisto del difensore Andrea Meroni (28) dalla Reggiana, scambiato con Alessandro Tripaldelli (26), e ha aggiunto Riccardo Burgio (24), scuola Inter, reduce da due stagioni al Potenza con 43 presenze e 5 assist. In uscita, Filippo Faggi (22) è passato in prestito al Pontedera, mentre Vincenzo Onofrietti (20) ha fatto ritorno in Germania trasferendosi definitivamente allo Schalke 04.

Il Frosinone, come evidenziato da Guido sul Corriere dello Sport, ha regalato due rinforzi di spessore al tecnico Massimiliano Alvini: Giorgio Cittadini (23), difensore centrale in prestito dall’Atalanta, e Ben Kone (25), centrocampista ivoriano arrivato dal Como con formula temporanea e obbligo di riscatto a determinate condizioni. Entrambi hanno già indossato la maglia giallazzurra in passato. Per la porta resta viva l’ipotesi Pisseri, svincolato seguito anche dal Palermo.

Protagonista anche il Pescara di Vincenzo Vivarini, che ha chiuso in extremis diversi affari: Tommaso Corazza (21), terzino sinistro in prestito dal Bologna, Fabrizio Caligara (25), mezzala dal Sassuolo con 133 presenze in B, e l’attaccante Orji Okwonkwo (27), anch’egli di proprietà Bologna, oltre al centravanti Frank Tsadjout (26), prelevato in prestito dalla Cremonese. In uscita, Andrea Ferraris (21) è approdato alla Salernitana, da cui è arrivato Franco Tongya (23). Infine, il giovane Michael Zeppieri (19) è stato ceduto a titolo definitivo al Torino.

Non sono mancate operazioni in Serie C. La Carrarese ha preso Luis Hasa (21) dal Napoli e Alessandro Arena (25) dal Pisa. La Virtus Entella ha rinforzato la difesa con Tommaso Del Lungo (22) dall’Atalanta. L’Empoli ha ceduto in prestito Andrea Sodero (21) alla Pianese.

Capitolo Juve Stabia: come sottolinea ancora Antonio Guido sul Corriere dello Sport, le Vespe hanno salutato il capitano Davide Buglio (28), passato in prestito al Catanzaro con opzione di riscatto. Al suo posto è arrivato Omar Correia (25) dalla Triestina, con un contratto triennale. A Trieste si trasferiscono in prestito anche Francesco D’Amore (22) e Alessandro Louati (22). Per completare la mediana la Juve Stabia ha preso Aaron Ciammaglichella (20) dal Torino e Federico Zuccon (22) dall’Atalanta, che ritorna dopo l’esperienza dello scorso anno.

Un finale di mercato intenso e ricco di movimenti che, come evidenziato da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, ha ridisegnato gli equilibri in Serie B e non solo.