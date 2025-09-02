Corriere dello Sport: “Palermo, emergenza portieri: Joronen vola in nazionale, idea svincolati per il vice”

Una vera e propria telenovela quella dei portieri rosanero. Dopo un’estate in cui sono circolati moltissimi nomi, il Palermo si ritrova ad affrontare un’emergenza inattesa. Come spiega Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i due estremi difensori su cui si puntava, Alfred Gomis e Francesco Bardi, sono finiti ai box per circa due mesi a causa di infortuni.

A complicare ulteriormente la situazione c’è la vicenda di Joronen. Il portiere finlandese aveva rinunciato alla convocazione della sua nazionale per completare la preparazione con i rosanero, ma ieri è stato chiamato d’urgenza a sostituire l’infortunato titolare Hradecky. Tornerà a disposizione soltanto pochi giorni prima del match contro il Südtirol a Bolzano.

Restano quindi in organico soltanto i giovani Di Bartolo e Balaguss, quest’ultimo un classe 2008 lettone, considerato molto promettente ma arrivato per rinforzare la Primavera. «Il Palermo potrebbe decidere di intervenire ancora sul mercato degli svincolati, alla ricerca di un vice affidabile, pur col rischio di ritrovarsi a dicembre con quattro portieri in rosa», evidenzia Vannini sul Corriere dello Sport.

I profili individuati sono quelli di Pisseri, Lamanna e Marcone, tutti esperti e liberi da vincoli contrattuali. Nel frattempo, non solo Joronen ma anche Joel Pohjanpalo è stato convocato dalla Finlandia, mentre Moustapha Diakitè ha ricevuto la chiamata dal Mali. Un quadro che rende evidente la necessità di scelte tempestive da parte della dirigenza rosanero. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la questione portieri rischia di diventare centrale nella programmazione del Palermo in vista dei prossimi impegni di campionato.