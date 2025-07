Palermo, superata quota 10.000 abbonamenti

10.035. Questo il dato pubblicato dal club rosanero riguardante il numero di abbonamenti emessi in questa prima parte di campagna abbonamenti. Sta quindi procedendo spedita la campagna dal claim “Amunì”, che dopo appena 8 giorni ha visto riempirsi quasi un terzo dei posti disponibili. Il pubblico rosanero si conferma quindi pieno di entusiasmo in vista della prossima stagione, e come sempre è pronto a sostenere la propria squadra, dimostrando affetto ed attaccamento alla maglia.

Molto probabilmente quindi sarà presto superata la soglia di 13.680 tessere, ovvero quelle emesse nella passata stagione. Si prospetta quindi un anno in cui il pubblico del Barbera farà sentire tutto il suo calore.