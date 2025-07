Tre club di Serie B su Aramu

Mattia Aramu, dopo aver ufficialmente risolto il suo contratto con il Genoa, è in cerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Non mancano le pretendenti per il centrocampista classe ’95, secondo quanto riportato da Nicolò Schira infatti, il Monza sembra essere particolarmente interessato ad ingaggiare il giocatore, ma anche Modena e Sampdoria stanno seguendo da vicino la situazione.

Aramu ha disputato la scorsa stagione in Serie B con la maglia del Mantova, collezionando 25 presenze e mettendo a segno 2 gol e 3 assist. L’ormai trentenne vanta sul suo curriculum anche una stagione da protagonista in Serie A con la maglia del Venezia, nell’annata 2021/2022, dove ha messo a segno 7 gol e fornito 5 assist in 32 presenze. Le qualità di Aramu non si discutono, il giocatore è infatti conosciuto per la sua abilità nel creare occasioni da gol e il suo stile di gioco raffinato. Vediamo chi alla fine la spunterà.