Palermo, partitella a reti bianche: alta intensità nel terzo giorno di ritiro a Châtillon

Terzo giorno di ritiro per il Palermo in Valle d’Aosta. Allo stadio “E. Brunod” di Châtillon, i rosanero hanno sostenuto un allenamento pomeridiano caratterizzato da grande intensità e diverse esercitazioni tattiche.

La seduta è iniziata con i classici torelli, eseguiti a due tocchi e con regole punitive: chi sbaglia finisce al centro, chi resta troppo tempo in mezzo è costretto alle flessioni. A seguire, il gruppo ha lavorato su esercitazioni di 6 contro 5, con l’obiettivo di finalizzare in entrambe le metà campo.

Successivamente, Inzaghi ha disposto una partitella a tema: la squadra in maglia rosa, formata da Diakité, Magnani, Ceccaroni, Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello, Brunori, Vasic e Pohjanpalo, era chiamata a segnare nelle porticine; i gialli, invece, puntavano alla porta grande. In questa fase è arrivato anche il gol di Augello, che ha firmato il momentaneo vantaggio per i rosa.

Dopo un cooling break e diverse indicazioni da parte di Inzaghi (che ha spronato in particolare Peda a farsi sentire in difesa), si è passati alla vera e propria partitella su metà campo. Le squadre, mischiate rispetto alla fase precedente, hanno dato vita a un confronto equilibrato e intenso, ma senza reti.

Queste le formazioni delle due squadre per la partitella finale:

Gialli: Gomis; Diakité, Magnani, Avena; Brutto, Segre, Ranocchia, Squillacioti; Di Francesco, Le Douaron; Pohjanpalo.

Rosa: Desplanches; Nicolosi, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Augello; Brunori, Vasic; Corona.

La partitella si è conclusa sullo 0-0.

Nella giornata di domani Pietro Ceccaroni parlerà in conferenza stampa.