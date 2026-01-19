Tuttosport: “Il Palermo ha il lampo di Segre”

Undici secondi sono bastati al Palermo per prendersi una vittoria che pesa come oro nella corsa alla Serie A. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, il gol immediato di Segre decide la sfida contro uno Spezia combattivo fino all’ultimo e consente ai rosanero di centrare la quinta vittoria consecutiva in casa senza subire reti, un dato che mancava da 51 anni.

Il successo permette alla squadra di Inzaghi di allungare a otto la striscia di risultati utili consecutivi e di mandare un messaggio chiaro a chi sta davanti. Il Palermo si porta a meno quattro dalla promozione diretta e resta pienamente agganciato al treno della Serie A. Secondo Luigi Butera di Tuttosport, la classifica racconta un momento estremamente positivo: -5 dalla capolista Frosinone, -4 dal Venezia e -1 dal Monza.

La partita si accende subito con lo schema disegnato da Inzaghi per il calcio d’inizio: i rosanero isolano Augello sulla sinistra, cross lungo per Pierozzi, sponda per Pohjanpalo e zampata vincente di Segre che lascia immobile Radunovic. Un’azione lampo che spacca subito la gara. Inzaghi, in tribuna per squalifica, sceglie Veroli al posto di Ceccaroni non ancora al meglio e rilancia Gyasi sulla trequarti. Donadoni risponde cambiando cinque uomini e lanciando anche Valoti dal primo minuto. Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, il gol immediato fa saltare ogni tatticismo.

Lo Spezia reagisce subito e dopo tre minuti sfiora il pareggio con Di Serio, fermato dal salvataggio sulla linea di Veroli. Da lì nasce una partita intensa e a tratti spettacolare, con il Palermo pronto a ripartire e lo Spezia capace di costruire occasioni importanti. I liguri trovano però sulla loro strada un Joronen decisivo, che prima mura Di Serio e poi Soleri. Nella ripresa Inzaghi interviene subito con due cambi, inserendo Ceccaroni e Le Douaron, mentre Donadoni passa al tridente offensivo.

Dal 24’ del secondo tempo il match diventa pirotecnico. Lo Spezia si vede annullare due reti, firmate da Artistico e Verde, entrambe per fuorigioco. Il Palermo risponde colpendo due legni in successione: traversa di Le Douaron e palo di Bani, mentre Radunovic evita il raddoppio su Ceccaroni. Nel finale è assedio Spezia, ma il Palermo resiste. Artistico colpisce il palo al 48’, Aurelio manda alto all’ultimo secondo. Come evidenzia ancora Luigi Butera di Tuttosport, i rosanero possono festeggiare restando agganciati alla corsa promozione, mentre lo Spezia incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare, pur uscendo dal Barbera con la consapevolezza di aver disputato una grande partita.