Tuttosport: “Palermo-Spezia 1-0. Le pagelle”
Il Palermo supera lo Spezia di misura grazie al gol di Segre dopo appena un minuto di gioco e consolida il proprio momento positivo al Barbera. Come riportato da Tuttosport, i rosanero centrano un successo pesante nella corsa ai piani alti della classifica, mentre lo Spezia esce dal campo con una prestazione comunque competitiva. Di seguito i voti ufficiali di Tuttosport relativi a Palermo-Spezia 1-0.
PALERMO-SPEZIA 1-0
Marcatori: pt 1’ Segre
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 7
Bereszynski 5,5 (12’ st Peda 6)
Bani 6,5
Veroli 6 (1’ st Ceccaroni 6,5)
Pierozzi 6,5
Segre 7
Ranocchia 7
Augello 7
Palumbo 6 (32’ st Gomes ng)
Gyasi 5,5 (1’ st Le Douaron 6)
Pohjanpalo 6 (38’ st Corona ng)
A disp.: Gomis, Di Bartolo, Vasic, Giovane, Blin
All.: D’Angelo 6,5 (Inzaghi squalificato)
SPEZIA (3-5-2)
Radunovic 6,5
Mateju 5,5
Wisniewski 6
Beruatto 6
Sernicola 5,5 (22’ st Aurelio 6)
Comotto 6 (16’ st Romano 6)
Valoti 5,5 (16’ st Verde 6)
Cassata 6,5
Adamo 6,5 (38’ st Candela ng)
Soleri 6
Di Serio 6,5 (16’ st Artistico 6,5)
A disp.: Mascardi, Loria, Jack, Nagy, Lapadula, Vigila, Kouda, Vlahovic
All.: Donadoni 6