Empoli su Moro e Pierini

Il mercato entra nel vivo e le manovre si intrecciano tra Serie A e Serie B. Come riportato da Paolo Braglia sulla Gazzetta di Modena, Walid Cheddira è sempre più vicino al Lecce. L’attaccante, entrato nei minuti finali contro il Napoli insieme a Skjelderup, sembra pronto a cambiare maglia: uno andrà allo Spezia, l’altro proprio in Salento.

Per quanto riguarda la difesa, resta vivo l’interesse per Mazzocchi. Il giocatore piace da tempo, ma – sottolinea ancora Paolo Braglia sulla Gazzetta di Modena – il Napoli avrebbe già respinto una prima offerta del Sassuolo, ritenendo la proposta non adeguata al valore del calciatore.

In casa Empoli, invece, si sondano nuove soluzioni offensive. Dopo aver esplorato senza successo la pista Pellegrini, il club toscano guarda con attenzione a due profili in uscita dal Sassuolo: Moro e Pierini. Una doppia opzione che, come evidenzia la Gazzetta di Modena nell’analisi firmata da Paolo Braglia, potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

Sul fronte attaccanti resta caldo anche il nome di Felipe della Juventus Next Gen, seguito con interesse pure dal Verona, che ha appena riportato in Italia l’ex norvegese Pol Lirola. Situazione complessa anche per Thorstvedt: la Fiorentina ha tentato un primo approccio, respinto almeno per ora, vista la volontà del club di rinnovare il contratto del centrocampista norvegese, come ricostruito ancora da Paolo Braglia sulle colonne della Gazzetta di Modena.

Il mercato è appena entrato nella sua fase più calda e gli incastri restano numerosi, ma le trattative iniziano a delineare scenari sempre più concreti.