Palermo-Spezia LIVE: cronaca e aggiornamenti in tempo reale

Katia Virzì Gennaio 18, 2026

Oggi il Palermo affronta lo Spezia al Renzo Barbera in una sfida dal peso specifico elevato per la classifica. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con i rosanero chiamati a confermare continuità davanti al proprio pubblico.

Filippo Inzaghi, assente in panchina per squalifica e sostituito da D’Angelo, conferma le scelte della vigilia puntando su un undici equilibrato e ricco di qualità. In porta c’è Joronen, protetto da una difesa guidata da Bani, affiancato da Bereszynski e Veroli. Sulle corsie laterali spazio ad Augello e Pierozzi, mentre in mezzo al campo Segre e Ranocchia garantiscono dinamismo e costruzione. Sulla trequarti agiscono Palumbo e Gyasi, chiamati a supportare Pohjanpalo, riferimento offensivo.

Dall’altra parte Roberto Donadoni risponde con uno Spezia compatto e ordinato. Tra i pali Radunovic, con Wisniewski e Mateju a presidiare la linea difensiva. A centrocampo Cassata e Valoti portano esperienza e intensità, mentre Sernicola e Beruatto spingono sugli esterni. In avanti la scelta ricade su Di Serio, con Soleri pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

 

 

 

 

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 72 Veroli. A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 32 Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi (oggi in panchina D’Angelo).

SPEZIA: 22 Radunovic, 2 Wisniewski, 5 Valoti, 11 Beruatto, 17 Sernicola, 20 Di Serio, 27 Soleri, 29 Cassata (C), 34 Comotto, 37 Mateju, 80 Adamo. A disposizione: 12 Mascardi, 16 Loria, 6 Jack, 7 Verde, 8 Nagy, 9 Artistico, 10 Lapadula, 23 Candela, 31 Aurelio, 32 Vignali, 60 Romano, 80 Kouda, 99 Vlahovic. Allenatore: Donadoni.

ARBITRO: Luca Massimi (Termoli). Primo assistente: Giorgio Peretti (Verona). Secondo assistente: Marco Belsanti (Bari). Quarto ufficiale: Simone Gauzolino (Torino). VAR: Marco Piccinini (Forlì). AVAR: Davide Ghersini (Genova).

MARCATORI:

NOTE:

 

 

 

