Palermo-Spezia, un lampo di Segre vale tre punti

Il Palermo supera lo Spezia per 1-0 al Renzo Barbera, al termine di una gara che i rosanero avrebbero potuto e dovuto chiudere con maggiore anticipo. A decidere il match è il gol lampo di Jacopo Segre, arrivato dopo appena 11 secondi dal fischio d’inizio, il più veloce della storia del club.

Diverse le occasioni avute dal Palermo per raddoppiare, soprattutto nel secondo tempo, colpendo una traversa con Le Douaron e un palo con Bani sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma senza trovare il colpo del ko. Lo Spezia resta sempre in partita, rendendosi pericoloso a più riprese e trovando anche la rete del possibile pareggio con Artistico, poi annullata per fuorigioco.

Nel finale i rosanero mostrano un po’ di confusione e soffrono la pressione ligure, ma riescono a difendere il prezioso vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa tre punti importanti nonostante qualche rimpianto per le occasioni sprecate.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90′ + 6′ Triplice fischio, termina qui la gara tra Palermo e Spezia.

90′ + 5′ – Fino alla fine ci prova lo Spezia, con Aurelio che la manda alta.

90′ + 3′ – Brividi per il Palermo, Artistico colpisce palo.

90′ – Assegnati 5′ di recupero

84′ – Cambia anche il Palermo: dentro Corona fuori Pohjanpalo.

84′ – Fuori Adamo, dentro Candela per lo Spezia.

80′ – Palermo in stato confusionale, tanti errori e non riesce a chiudere la partita.

76′ – Cambio per il Palermo: Gomes rileva Palumbo.

75′ – Le Douaron crossa, Palumbo in mezzo non riesce bene ad intercettare e la palla finisce in angolo.

73′ – Ancora sfortuna per il Palermo: Ranocchia dalla bandierina mette in mezzo, Bani di testa colpisce palo.

71′ – Palermo ad un passo dal raddoppio: Le Douaron di testa sfrutta un cross di Augello, la palla colpisce la traversa.

69′ – Artistico supera tutti e va a segnare, l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

68′ – Altro cambio per lo Spezia: Sernicola lascia il posto ad Aurelio.

61′ – Tre cambi per lo Spezia: dentro Romano, Artistico e Verde. Fuori Comotto, Di Serio e Valoti.

60′ – Parte Ranocchia alla battuta della punizione, la palla impatta sulla barriera dello Spezia e finisce in angolo.

59′ – Fallo di Soleri su Ranocchia, giallo per l’ex Palermo e calcio di punizione in favore dei rosanero.

57′ – Angolo per il Palermo, Palumbo va alla battuta, la palla finisce in mezzo ma viene subito allontanata dalla retroguardia ligure.

56′ – Altro cambio per il Palermo: Bereszynski lascia il posto a Peda.

52′ – Calcio d’angolo per lo Spezia: sugli sviluppi arriva un colpo di testa di Comotto che finisce alto.

48′ – Fallo di Sernciola su Joronen, ammonito il calciatore dello Spezia.

46′ – Riprende il match con due sostituzioni da parte di Inzaghi: Ceccaroni al posto di Veroli, Le Douaron rileva Gyasi.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – Termina il primo tempo.

45′ – Assegnato un minuto di recupero.

43′ – Gli ospiti conquistano un angolo: Adamo va alla battuta, la palla finisce sul fondo.

42′ – Spezia aggressivo in questo finale di primo tempo, in pressing sui portatori di palla rosanero.

38′ – Primo giallo del match all’indirizzo di Gyasi per una trattenuta su Valoti.

33′ – Occasione per il Palermo che parte in contropiede: la palla arriva a Palumbo sulla destra. Il numero 5 crossa, ma in area trova Pierozzi e Pohjanpalo ad ostacolarsi. Entrambi saltano e l’occasione si spreca.

30′ – Calcio d’angolo per gli ospiti: Beruatto la mette in mezzo, i rosanero spazzano.

24′ – Calcio di punizione per lo Spezia da posizione interessante: Beruatto alla battuta, ma la palla si infrange nella barriere rosanero.

21′ – Spezia all’attacco: Cassata si porta in area davanti a Joronen, calcia, ma il portiere rosanero con il piede la manda in angolo.

18′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo, alla battuta Palumbo che calcia direttamente in porta, la conclusione finisce fuori.

14′ – Contropiede Pohjanpalo, allarga sulla destra dove trova Pierozzi che ri-crossa ma Radunovic intercetta.

9′ – Il Palermo conquista un calcio di punizione: Palumbo alla battuta, va direttamente con la palla lunga in area in cercando Pohjanpalo, ma viene messa in angolo.

3′ – Gli ospiti provano sin da subito a reagire portandosi all’attacco e guadagnando un corner e un calcio di punizione, difesa rosanero attenta.

1′ – GOOOOL PALERMO!! Jacopo Segre segna il gol più veloce della storia, dopo soli 11 secondi viene servito di sponda da Pohjanpalo, calcia di prima e porta avanti i suoi.

1′ – Pronti via, inizia il match.

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 11 Gyasi (Dal 46′ Le Douaron), 13 Bani (C), 19 Bereszynski (Dal 58′ Peda), 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 72 Veroli (Dal 46′ Ceccaroni). A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 32 Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi (oggi in panchina D’Angelo).

SPEZIA: 22 Radunovic, 2 Wisniewski, 5 Valoti (Dal 61′ Verde), 11 Beruatto, 17 Sernicola, 20 Di Serio (Dal 61′ Artistico), 27 Soleri, 29 Cassata (C), 34 Comotto (Dal 61′ Romano), 37 Mateju, 80 Adamo. A disposizione: 12 Mascardi, 16 Loria, 6 Jack, 7 Verde, 8 Nagy, 9 Artistico, 10 Lapadula, 23 Candela, 31 Aurelio, 32 Vignali, 60 Romano, 80 Kouda, 99 Vlahovic. Allenatore: Donadoni.

ARBITRO: Luca Massimi (Termoli). Primo assistente: Giorgio Peretti (Verona). Secondo assistente: Marco Belsanti (Bari). Quarto ufficiale: Simone Gauzolino (Torino). VAR: Marco Piccinini (Forlì). AVAR: Davide Ghersini (Genova).

MARCATORI: Segre 1′,

NOTE: ammoniti Gyasi, Mateju, Sernicola, Bereszynski, Soleri