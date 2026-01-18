Pescara-Modena 0-2, il Delfino affonda ancora: Canarini cinici all’Adriatico. La classifica aggiornata

Il Modena apre il girone di ritorno con una vittoria netta e pesante sul campo del Pescara, imponendosi 2-0 all’Adriatico e tornando a fare punti dopo un periodo complicato. Per il Delfino, invece, arriva l’ennesima battuta d’arresto: la squadra abruzzese resta fanalino di coda e vede allungarsi la distanza dalla zona salvezza.

La gara si apre con ritmi intensi e squadre aggressive. Il Pescara prova a partire con personalità, ma la prima vera occasione è del Modena: al 10’ Mendes si presenta a tu per tu con Desplanches, che salva i biancazzurri con un intervento decisivo. I padroni di casa rispondono con Brandes e Dagasso, senza però impensierire seriamente Chichizola.

Il match si sblocca al 27’. Zampano, ex della partita, approfitta di una disattenzione difensiva, salta anche Desplanches e deposita in rete lo 0-1. L’esterno gialloblù non esulta per rispetto verso il suo passato. Il Pescara accusa il colpo e fatica a riorganizzarsi, mentre il Modena prende fiducia e continua a spingere.

Nel finale di primo tempo arriva il raddoppio: al 44’ un errore della retroguardia pescarese apre la strada a De Luca, che è il più rapido a intervenire e firma lo 0-2 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa il Pescara prova a reagire alzando il baricentro e aumentando la pressione offensiva. La squadra di Gorgone ci prova soprattutto sui calci piazzati, ma manca precisione negli ultimi metri. L’occasione più importante nasce da un corner, con la palla che termina di poco a lato.

Il Modena gestisce con ordine, affidandosi al palleggio e alle ripartenze. Mendes va vicino al tris, trovando ancora la risposta di Desplanches, mentre Magnino spreca una buona chance nel finale. I cambi non modificano l’inerzia della gara: i Canarini controllano senza particolari affanni e portano a casa tre punti preziosi.

Al triplice fischio è 0-2: il Modena rilancia le proprie ambizioni di risalita, mentre il Pescara è chiamato a una reazione immediata per non perdere definitivamente contatto con la lotta salvezza.

Classifica aggiornata (zone principali)

Frosinone 42

Venezia 41

Monza 38

Palermo 34

Cesena 34

Modena 32

Catanzaro 31

Juve Stabia 30

…

Spezia 17

Bari 17

Pescara 14

Per il Delfino la strada si fa sempre più in salita: servirà una svolta immediata per provare a rientrare nella corsa salvezza. Il Modena, invece, riparte da una vittoria che può segnare un punto di svolta nel proprio campionato.