Serie D, girone I: rimonta folle dell’Igea Virtus, ma la vetta ora è a tre. Risultati e classifica
La 20ª giornata del girone I di Serie D ridisegna completamente la corsa al vertice e consegna al campionato uno scenario più incerto che mai. Il risultato simbolo del turno arriva da Acireale, dove l’Igea Virtus evita una sconfitta che avrebbe avuto contorni drammatici: sotto 3-0 all’intervallo, i barcellonesi riescono a rimontare nella ripresa fino al 3-3, trovando il gol del pari al 90’+10 su calcio di rigore e nonostante l’inferiorità numerica.
Una rimonta clamorosa che salva l’Igea Virtus, ma che costa comunque il primato solitario. In vetta ora sono in tre a quota 38 punti: oltre ai giallorossi, salgono l’Athletic Palermo – vittorioso 2-1 sulla Sancataldese – e il Savoia, che espugna senza difficoltà il campo del Paternò con un netto 3-0.
Alle spalle del trio di testa accorcia sensibilmente la Reggina. Gli amaranto superano con autorità la Vibonese nel derby calabrese (3-0) e si portano a soli due punti dalla vetta, rilanciando con decisione le proprie ambizioni. Frenata invece per la Nissa, che non va oltre lo 0-0 interno contro la Gelbison e perde terreno nella corsa al primo posto.
In zona playoff resta compatta la situazione alle spalle delle prime cinque, mentre in coda continuano a pesare i punti persi per ACR Messina e Paternò. Da segnalare anche la sospensione di Enna-Vigor Lamezia al 57’ per nebbia sul risultato di 0-2.
Risultati – 20ª giornata Serie D, girone I
Sabato 17 gennaio
Athletic Palermo – Sancataldese 2-1
Domenica 18 gennaio
Acireale – Igea Virtus 3-3
Enna – Vigor Lamezia 0-2 (sospesa al 57’)
Milazzo – Castrumfavara 1-0
Nissa – Gelbison 0-0
Paternò – Savoia 0-3
Reggina – Vibonese 3-0
Gela – ACR Messina 1-0
Sambiase – Ragusa 1-1
Classifica aggiornata (prime posizioni)
Savoia 38
Igea Virtus 38
Athletic Palermo 38
Reggina 36
Nissa 33
Sambiase 32
Milazzo 32
Gela 31
Prossimo turno – 21ª giornata (25 gennaio)
Castrumfavara – Nissa
Gelbison – Reggina
Igea Virtus – Athletic Palermo
Sancataldese – Milazzo
Savoia – Enna
Ragusa – Paternò
Vibonese – Sambiase
Vigor Lamezia – Gela
ACR Messina – Acireale