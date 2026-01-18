Serie D, girone I: rimonta folle dell’Igea Virtus, ma la vetta ora è a tre. Risultati e classifica

La 20ª giornata del girone I di Serie D ridisegna completamente la corsa al vertice e consegna al campionato uno scenario più incerto che mai. Il risultato simbolo del turno arriva da Acireale, dove l’Igea Virtus evita una sconfitta che avrebbe avuto contorni drammatici: sotto 3-0 all’intervallo, i barcellonesi riescono a rimontare nella ripresa fino al 3-3, trovando il gol del pari al 90’+10 su calcio di rigore e nonostante l’inferiorità numerica.

Una rimonta clamorosa che salva l’Igea Virtus, ma che costa comunque il primato solitario. In vetta ora sono in tre a quota 38 punti: oltre ai giallorossi, salgono l’Athletic Palermo – vittorioso 2-1 sulla Sancataldese – e il Savoia, che espugna senza difficoltà il campo del Paternò con un netto 3-0.

Alle spalle del trio di testa accorcia sensibilmente la Reggina. Gli amaranto superano con autorità la Vibonese nel derby calabrese (3-0) e si portano a soli due punti dalla vetta, rilanciando con decisione le proprie ambizioni. Frenata invece per la Nissa, che non va oltre lo 0-0 interno contro la Gelbison e perde terreno nella corsa al primo posto.

In zona playoff resta compatta la situazione alle spalle delle prime cinque, mentre in coda continuano a pesare i punti persi per ACR Messina e Paternò. Da segnalare anche la sospensione di Enna-Vigor Lamezia al 57’ per nebbia sul risultato di 0-2.

Risultati – 20ª giornata Serie D, girone I

Sabato 17 gennaio

Athletic Palermo – Sancataldese 2-1

Domenica 18 gennaio

Acireale – Igea Virtus 3-3

Enna – Vigor Lamezia 0-2 (sospesa al 57’)

Milazzo – Castrumfavara 1-0

Nissa – Gelbison 0-0

Paternò – Savoia 0-3

Reggina – Vibonese 3-0

Gela – ACR Messina 1-0

Sambiase – Ragusa 1-1

Classifica aggiornata (prime posizioni)

Savoia 38

Igea Virtus 38

Athletic Palermo 38

Reggina 36

Nissa 33

Sambiase 32

Milazzo 32

Gela 31

Prossimo turno – 21ª giornata (25 gennaio)

Castrumfavara – Nissa

Gelbison – Reggina

Igea Virtus – Athletic Palermo

Sancataldese – Milazzo

Savoia – Enna

Ragusa – Paternò

Vibonese – Sambiase

Vigor Lamezia – Gela

ACR Messina – Acireale