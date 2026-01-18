Palermo-Spezia, i numeri sugli spalti: 24.745 titoli emessi

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 18, 2026

Buona risposta di pubblico al Renzo Barbera per la sfida tra Palermo e Spezia. I dati ufficiali certificano 24.745 titoli emessi complessivi, frutto della somma tra biglietti e abbonamenti.

Nel dettaglio, i biglietti venduti sono stati 8.241, di cui 165 destinati al settore ospiti, riservato ai tifosi dello Spezia. A questi si aggiungono 16.504 abbonamenti, che confermano la solidità della base rosanero e il sostegno costante del pubblico di casa.

Numeri che restituiscono l’immagine di un Barbera partecipe e coinvolto, pronto a spingere la squadra in una gara dal peso specifico elevato per la classifica.

Ultimissime

Palermo-Spezia, Donadoni dal Barbera: «La differenza in classifica oggi si è vista poco»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 18, 2026

Palermo-Spezia, tre punti pesanti: promozione a -4

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 18, 2026

Palermo-Spezia 1-0, le pagelle

Manfredi Esposito Gennaio 18, 2026

Palermo-Spezia, i numeri sugli spalti: 24.745 titoli emessi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 18, 2026

Serie D, girone I: rimonta folle dell’Igea Virtus, ma la vetta ora è a tre. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 18, 2026