Palermo-Spezia, i numeri sugli spalti: 24.745 titoli emessi
Buona risposta di pubblico al Renzo Barbera per la sfida tra Palermo e Spezia. I dati ufficiali certificano 24.745 titoli emessi complessivi, frutto della somma tra biglietti e abbonamenti.
Nel dettaglio, i biglietti venduti sono stati 8.241, di cui 165 destinati al settore ospiti, riservato ai tifosi dello Spezia. A questi si aggiungono 16.504 abbonamenti, che confermano la solidità della base rosanero e il sostegno costante del pubblico di casa.
Numeri che restituiscono l’immagine di un Barbera partecipe e coinvolto, pronto a spingere la squadra in una gara dal peso specifico elevato per la classifica.