Palermo-Spezia 1-0, le pagelle

Bastano 11 secondi a Segre e al Palermo per regalarsi la vittoria e mettere al tappeto lo Spezia. I rosanero, nella ventesima giornata del campionato, davanti il loro pubblico conquistano tre punti che li proiettano a 37, a meno cinque dal Frosinone capolista. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 7: Un paio di interventi salva risultato nel primo tempo. Il primo su Di Serio ed interviene con piedone, il secondo in tuffo su Soleri che colpisce benissimo di testa. Che brivido al 90’ su palo di Adorante.

BERESZYNSKI 5,5: La solita gara di sostanza frutto dell’esperienza accumulata negli anni perché riesce a gestire bene gli attacchi dal suo lato. Esce anche lui perché ammonito e non si vuole correre il rischio di rimanere in inferiorità numerica.

Dal 58’ PEDA 6: La sua zona la presidia alla perfezione, sembra sempre più un difensore navigato.

BANI 6,5: Soleri non è la solita punta statica ma si muove molto, questi movimenti non lo sorprendono mai lo stesso si può dire per Di Serio. Oggi fa anche qualche capatina in avanti e colpisce un palo.

VEROLI 5,5: Sembra, in alcune occasioni, il meno sicuro del reparto, ma può starci visto che non è impiegato spesso e non ha molta confidenza con il campo. Salva sulla linea su un tiro di Di Serio, esce dopo i primi 45’.

Dal 46’ CECCARONI 6: Non era al meglio per qualche linea di febbre degli ultimi giorni, in campo però dimostra di non avere difficoltà a controllare le scorribande degli avversari dal suo lato. Nei minuti finali colpisce bene di testa un corner battuto da Ranocchia e va vicino al 2-0.

PIEROZZI 7: Molta vivacità, prova anche a farsi vedere anche in zona gol, in due occasioni toglie anche il pallone a Pohjanpalo che sembrava piazzato meglio. Si divincola bene da alcune situazioni di pressing.

SEGRE 7,5: Che inizio, 11 secondi e sblocca il match con un bel destro al volo da fuori area. Pericoloso su imbucata di Palumbo, Radunovic lo frena. Corre per tutti e 90 i minuti dimostrando di stare bene fisicamente.

RANOCCHIA 7: Ormai si è calato al meglio nel ruolo di registra. Ottimo filtro in una zona nevralgica del campo, gestisce il giro palla in maniera ottima e ne recupera un paio preziosi.

AUGELLO 6: Presidia maggiormente la sua metà campo, ma non disdegna qualche buona discesa sulla fascia con un paio di cross a tagliare la difesa avversaria.

GYASI 5: Deve ritrovare lo smalto e si vede. Gioca sulla trequarti ma sembra poco nel vivo del gioco e non salta mai Mateju in velocità. Trattiene per la maglia Adamo lanciato verso la porta di Joronen e rimedia un giallo che gli costa la sostituzione.

Dal 46’ LE DOUARON 6: Un bel colpo di testa si infrange sulla traversa.

PALUMBO 6,5: Parte delle palle inattive sono sue e si rende sempre pericoloso, un paio di buone intuizioni per i compagni a mostrare tutta la sua classe. Si divora il possibile 2-0 che avrebbe messo fine alle sofferenze.

Dal 77’ GOMES 6,5: Serve legna in mediana per evitare le ripartenza degli ospiti ed è subito prezioso.

POHJANPALO 6,5: Tocca pochi palloni, ma se regala assist come quello di oggi per Segre va più che bene così. Esce tra l’ovazione del pubblico dopo essersi battuto tra le maglie avversarie.

Dall’ 84’ CORONA SV: Un piccolo spezzone di gara per aiutare la squadra a respirare.

D’ANGELO 6,5: Gli tocca sostituire Inzaghi out per squalifica ma dopo pochi secondi la gara si metta subito in discesa grazie al gol di Segre. I suoi soffrono, a tratti, l’intraprendenza dello Spezia, mettendolo sotto nella seconda parte della ripresa e i rosanero conquistano così la quinta vittoria consecutiva in casa.