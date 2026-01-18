Palermo-Spezia, tre punti pesanti: promozione a -4
Il Palermo continua a restare agganciato al treno di testa della Serie B. Dopo 20 giornate, i rosanero occupano il quarto posto in classifica con 37 punti, frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, con una differenza reti di +16 (30 gol fatti, 14 subiti).
Davanti alla squadra di Filippo Inzaghi resistono solo Frosinone (42 punti), Venezia (41) e Monza (38), con il Palermo che resta a soli 5 punti dalla vetta e pienamente in corsa per la promozione diretta. Alle spalle dei rosanero inseguono Cesena (34) e Modena (32), distanze che certificano l’importanza dei recenti risultati ottenuti al Barbera.
Il campionato resta estremamente equilibrato, ma la solidità mostrata dal Palermo – miglior difesa del torneo e rendimento costante – conferma le ambizioni di alta classifica. Il prossimo impegno in trasferta contro il Modena rappresenterà un ulteriore banco di prova per continuare a spingere verso le prime posizioni.
CLASSIFICA SERIE B
Frosinone – 42
Venezia – 41
Monza – 38
Palermo – 37
Cesena – 34
Modena – 32
Catanzaro – 31
Juve Stabia – 30
Empoli – 27
Carrarese – 26
Padova – 25
Avellino – 25
Südtirol – 22
Reggiana – 20
Entella – 20
Mantova – 19
Sampdoria – 18
Spezia – 17
Bari – 17
Pescara – 14
📌 Palermo quarto, a -1 dal Monza, -4 dal Venezia e -5 dalla vetta occupata dal Frosinone.
La corsa alla promozione resta apertissima.