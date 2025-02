Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto il riepilogo delle prossime gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Coppa Italia Serie C Femminile – Ottavi di Finale

LECCE WOMEN-PALERMO WOMEN

Domenica 2 marzo, ore 14.30 – Castrignano de’ Greci (LE), Campo Comunale La Torre

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 21ª giornata

PALERMO-PISA

Sabato 1° marzo, ore 14.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 20ª giornata

EMPOLI-PALERMO

Domenica 2 marzo, ore 11.00 – Empoli (FI), Centro Sportivo Monteboro

UNDER 17 FEMMINILE

– Campionato Under 19 Femminile, Finale Regionale

PALERMO-CATANIA

Mercoledì 5 marzo, ore 15.00 – Caltanissetta, Stadio Marco Tomaselli

– Campionato Interregionale Under 17 Femminile, 3ª giornata

ROMA CALCIO FEMMINILE-PALERMO

Domenica 1° marzo, ore 12.30 – Roma, Impianto Sportivo Mario Ceprani

UNDER 16 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 20ª giornata

PALERMO-EMPOLI

Domenica 2 marzo, ore 12.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 20ª giornata

PALERMO-EMPOLI

Domenica 2 marzo, ore 10.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 13 MASCHILE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone C, 17ª giornata

PANORMUS-PALERMO

Giovedì 27 febbraio, ore 16.30 – Palermo, Villa Sant’Alfonso

UNDER 12 FEMMINILE

Torneo Under 12 Femminile 2024/2025 – Girone C, 2ª giornata

PALERMO-FORTITUDO BAGHERIA-CUS PALERMO

Sabato 1° marzo, ore 10.00 – Bagheria (PA), Campo Sportivo Comunale