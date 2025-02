Serie B, le designazioni arbitrali per la 28ª giornata: Perri per Palermo-Brescia, Ferrieri Caputi a Modena

La CAN ha reso note le designazioni arbitrali per la 28ª giornata del campionato di Serie B 2024/25, che si disputerà tra venerdì 28 febbraio e domenica 2 marzo. Un turno importante, con gare decisive sia per la lotta alla promozione che per la corsa alla salvezza.

Gli arbitri delle gare principali

Il big match tra Palermo e Brescia, in programma domenica 2 marzo alle 15.00, sarà affidato a Mario Perri, con Ceccon e Ceolin come assistenti. Il quarto ufficiale sarà Ancora, mentre al VAR ci sarà Camplone, affiancato dall’AVAR Longo.

A Modena, invece, la sfida contro il Cosenza vedrà il ritorno di Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna della Serie B. A coadiuvarla ci saranno Niedda e Monaco, con Vergaro come IV uomo. Al VAR Volpi, mentre l’AVAR sarà Di Vuolo.

Il match tra Bari e Sampdoria, sempre domenica ma alle 17.15, sarà diretto da Crezzini, con Bahri e Fontani come assistenti. Il VAR sarà Maggioni, con Di Paolo come AVAR.

Gli anticipi e il programma del sabato

Il turno si aprirà venerdì 28 febbraio con l’anticipo tra Sudtirol e Spezia alle 19.30, diretto da Ayroldi, con Votta e Trasciatti come assistenti e Mazzoleni al VAR.

Sabato 1 marzo, alle 15.00, spiccano diverse sfide chiave:

Carrarese-Cremonese sarà diretta da Tremolada, con La Penna al VAR.

Cesena-Salernitana affidata a Cosso, con Di Paolo al VAR.

Frosinone-Mantova, che vedrà Arena come arbitro, con Piccinini al VAR.

Juve Stabia-Cittadella, arbitrata da Perenzoni, con Gariglio al VAR.

Nel pomeriggio di sabato, alle 17.15, la sfida tra Sassuolo e Pisa sarà diretta da Ghersini, con Chiffi al VAR.

Infine, domenica 2 marzo, alle 15.00, oltre a Palermo-Brescia e Modena-Cosenza, si giocherà Catanzaro-Reggiana, affidata a Sacchi, con Gualtieri al VAR.

Un turno intenso, con arbitri di grande esperienza chiamati a gestire sfide cruciali per gli obiettivi stagionali delle squadre di Serie B.