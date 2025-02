Serie B: Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, una gara con restrizioni per la 28^ giornata

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è espresso sulle gare potenzialmente a rischio. Per la 28ª giornata, solo un incontro sarà soggetto a restrizioni: Cesena-Salernitana, in programma il 1° marzo 2025.

L’ONMS ha individuato profili di rischio per la sfida del Manuzzi e ha suggerito una serie di misure organizzative per garantire la sicurezza:

-Biglietti per i tifosi ospiti in vendita esclusivamente per i residenti nella provincia di Salerno e solo per chi è iscritto al programma di fidelizzazione dell’U.S. Salernitana 1919.

-Potenziamento del servizio di stewarding per migliorare il controllo sugli spalti.

-Rafforzamento dei controlli ai varchi d’accesso, con misure più rigide sia nel prefiltraggio che nel filtraggio, per evitare situazioni di tensione.

-Le restrizioni imposte mirano a prevenire criticità e garantire che la sfida tra Cesena e Salernitana si svolga in un contesto di massima sicurezza.