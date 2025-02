La Nazione: “Spezia, D’Angelo: «Siamo spesso padroni del match. Ma dobbiamo fare molti più gol»”

Lo Spezia di Luca D’Angelo continua a esprimere un buon gioco, ma fatica a concretizzare la propria superiorità in campo. In un’intervista riportata da La Nazione, il tecnico ha sottolineato come la squadra abbia spesso il controllo della partita, ma debba migliorare nella finalizzazione: “Contro Modena e Catanzaro abbiamo giocato bene, ma non abbiamo trasformato la nostra supremazia in gol. Dobbiamo segnare di più, tutti”.

Nonostante un leggero calo realizzativo nelle ultime uscite, i numeri restano dalla parte dello Spezia, che vanta il terzo miglior attacco del campionato. Tuttavia, con undici partite ancora da giocare, ogni singolo match assume un valore fondamentale nella corsa agli obiettivi stagionali.

La prossima sfida, domani sera contro il Sudtirol al Druso di Bolzano, si preannuncia insidiosa: “È una squadra in forma e difficile da affrontare in casa”, ha avvertito D’Angelo. La fiducia, però, non manca: “Attacchiamo sempre con tanti giocatori, ci difendiamo bene e concediamo poco. La squadra è in forma e mi piace molto come sta giocando”.

Ora serve solo ritrovare il cinismo sotto porta per trasformare il buon calcio espresso in punti pesanti.