Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Questi i risultati delle gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 20ª giornata

PALERMO WOMEN-VILLARICCA FEMMINILE 3-1 – Dragotto, Cancilla, Chirillo

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 20ª giornata

MONOPOLI-PALERMO 1-0

UNDER 17 MASCHILE NAZIONALE

Sosta

UNDER 17 FEMMINILE

Campionato Interregionale Under 17 Femminile, 2ª giornata

NAPOLI FEMMINILE CALCIO-PALERMO 7-0

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Riposo

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Riposo

UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 21ª giornata

PALERMO-TEAM CALCIO 5-2 – De Simone (2), Caruso, Randazzo, Autogol

UNDER 14 MASCHILE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone C, 16ª giornata

PALERMO-FADA 5-3 – Taormina (3), Valenti, Urso

UNDER 12 FEMMINILE

Torneo Under 12 Femminile 2024/2025 – Girone C, 1ª giornata

PALERMO-FORTITUDO BAGHERIA 3-0

PALERMO-CUS PALERMO 3-0