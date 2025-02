Cittadella-Modena, Maniero: «Daremo tutto da qui fino alla fine»

L’ex rosanero Luca Maniero, portiere del Cittadella, ha commentato la recente sconfitta contro il Modena, evidenziando che la squadra non ha giocato come previsto. Ha riconosciuto errori tattici che hanno permesso troppi uno contro uno, soprattutto contro avversari pericolosi come Caso del Modena. Nonostante le sole due vittorie in 13 partite casalinghe, Maniero rimane fiducioso e punta a migliorare, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulle prossime partite, in particolare quella contro la Juve Stabia. L’obiettivo è sfruttare le restanti undici partite per ottenere il massimo dei risultati possibili.

«Non abbiamo fatto bene, non era quella la partita che avevamo preparato durante la settimana. Eppure avevo visto bene i compagni nei giorni prima della partita, conoscevamo i pregi dei giocatori del Modena. Abbiamo lasciato troppi uno contro uno ad avversari come Caso che sono letali in campo aperto. Non dovevamo lasciargli tutto quello spazio. Non è andata bene e non siamo contenti. Quando capitano queste giornate bisogna farsi un esame di coscienza e dare tutti di più, perché quelle che ci stanno sotto non stanno a guardare. Mancano undici partite, bisogna dare tutto da qui alla fine. La cosa più facile ora è archiviare e pensare subito alla Juve Stabia, la classifica per fortuna rimane molto corta e c’è dunque il modo di svoltare in ogni momento. Sono molto fiducioso, conosco il valore dei miei compagni e come lavorano, anche se sicuramente bisogna fare ancora meglio. Faccio fatica a capire e spiegare perché ci prepariamo bene a ogni incontro, sia interno sia esterno. I dati però sono eloquenti, quindi una ragione delle difficoltà che abbiamo nel fare risultato al Tombolato deve pure esserci. Casa o fuori, l’importante è tornare a vincere».