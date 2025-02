Salernitana-Frosinone, Corazza: «La salvezza è assolutamente possibile»

Dopo il pareggio contro il Frosinone, Tommaso Corazza, difensore della Salernitana, ha espresso soddisfazione per le numerose opportunità create dalla squadra, nonostante non siano state concretizzate. Ha sottolineato la necessità di migliorare le prestazioni nella prima frazione di gioco, evidenziando problemi ricorrenti già visti contro la Carrarese. Corazza ha anche commentato sulla sua disponibilità a contribuire sia da titolare che da sostituto, e sulla lotta per la salvezza, rimarcando l’importanza del supporto dei tifosi e la speranza di offrire loro più vittorie, specialmente in trasferta.

«L’Abbiamo cercato in tutti i modi di vincere, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Negli ultimi minuti abbiamo avuto tre grandi occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Preferisco pareggiare così, creando molte opportunità, piuttosto che trovare un punto senza aver mai messo in difficoltà l’avversario. Dobbiamo premiare ciò che abbiamo fatto nella ripresa, in quella situazione non è mai facile reagire così. Non possiamo regalare la prima frazione in questo modo. È successo oggi ed anche contro la Carrarese. Non capisco la motivazione di questi blackout, bisogna capire velocemente come migliorare questa situazione. E’ difficile individuare il problema. Se sbagliamo atteggiamento prendiamo gol. Bisogna ridurre gli errori al minimo e lavorare sui dettagli. Maglia da titolare? Sono sempre pronto a giocare dal primo minuto. Quando subentro cerco sempre di dare una mano ai miei compagni. Spero di esserci riuscito oggi e nella trasferta di Brescia. Questo pareggio penalizza entrambe le squadre. Oggi volevamo vincere così come lo volevano i nostri avversari, un punto non fa bene a nessuno. Qualcosa deve cambiare, ma ci sono ancora molte partite e noi cercheremo di vincerne il più possibile. La salvezza è assolutamente possibile. L’esperienza a Salerno? Mi aiuterà molto in futuro. Questa piazza c’entra poco con la Serie B. Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi che oggi ci hanno dato una grande carica. Vogliamo regalargli qualche vittoria, magari anche in trasferta».