Giornale di Sicilia: “Segre e Ranocchia ora sono intoccabili”

Si dice che quando si vince non sia il caso di cambiare, e Pippo Inzaghi ha deciso di seguire alla lettera questo principio. Sfruttando il momento positivo, il tecnico del Palermo ha scelto di dare continuità alla coppia Segre-Ranocchia come asse portante del centrocampo. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, si tratta di una cerniera capace di unire qualità e quantità, con Segre instancabile nel coprire campo e Ranocchia più libero di accendere la manovra offensiva.

A beneficiare di questo assetto è soprattutto il numero 10 rosanero, che ora gode di maggiore libertà di movimento. Ranocchia, infatti, non disdegna di abbassarsi anche di diversi metri per aiutare l’uscita del pallone dalla difesa, rendendo più fluide le prime fasi di costruzione del Palermo. Una soluzione che Inzaghi aveva già sperimentato a inizio stagione e che, come sottolinea ancora Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, aveva dato risposte importanti.

Non è un caso che Segre-Ranocchia fosse stata la coppia di riferimento già nel match d’esordio contro la Reggiana, con una prestazione maiuscola culminata nella vittoria. Da lì, Inzaghi ha riproposto questo duo in tutte le partite chiuse con risultati positivi: il pari con il Frosinone e le vittorie contro Südtirol e Bari sono arrivate proprio insistendo su questa soluzione. Una scelta di personalità, evidenzia Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, anche alla luce di un reparto mediano che offre alternative di valore.

Gomes e Blin, titolari nella scorsa stagione, sono oggi chiamati a inseguire e a farsi trovare pronti, mentre alle spalle crescono anche Giovane e Vasic, under di qualità capaci all’occorrenza di ricoprire il ruolo. I numeri, però, parlano chiaro: nelle 18 gare di campionato disputate, Segre e Ranocchia hanno iniziato insieme 12 volte, portando in dote 24 punti su 36 disponibili, frutto di sette vittorie, tre pareggi e due sole sconfitte. Un rendimento salito ulteriormente nell’ultimo periodo, con cinque presenze consecutive dall’inizio e 13 punti conquistati su 15, impreziositi anche dai gol di entrambi.

Quantità, qualità e incisività: il Palermo sembra aver trovato la coppia ideale per il proprio centrocampo. E mentre gli altri inseguono, Inzaghi incassa le conferme di una scelta che, come ribadisce Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, oggi appare difficilmente rinunciabile.