Giornale di Sicilia: “Palermo, attesa per Magnani: intreccio con Diakité”

Sono giorni di valutazioni in casa Palermo, con la dirigenza che attende di avere un quadro più chiaro sulla scelta di Magnani. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il difensore è chiamato a decidere se proseguire la sua esperienza alla Reggiana fino al termine della stagione oppure rientrare in rosanero per dare il proprio contributo nella fase cruciale del campionato.

La prossima settimana potrebbe rappresentare un passaggio chiave, anche se dal club non c’è alcuna intenzione di forzare i tempi, nel pieno rispetto della situazione personale del giocatore. Il Palermo, però, resta fiducioso di poter riabbracciare Magnani, consapevole dell’importanza che potrebbe avere nel dare maggiore solidità al reparto arretrato, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia.

Qualora la decisione finale dovesse andare in un’altra direzione, il club è pronto a muoversi con decisione sul mercato per individuare un profilo alternativo. In questo scenario pesa anche la posizione di Salim Diakité, la cui partenza appare sempre più probabile. Sul difensore, infatti, si registrano diversi interessamenti, in particolare dalla Francia, senza escludere la pista Avellino, come evidenziato da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Sul fronte offensivo, invece, la situazione resta sostanzialmente congelata. I nomi monitorati dalla società sono Tramoni, Pierini, Johnsen e Moreo, ma al momento non si registrano accelerazioni concrete. Non è escluso, però, che proprio la prossima settimana il Palermo possa affondare il colpo per completare l’organico, una strategia che Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia descrive come ponderata e senza mosse avventate.