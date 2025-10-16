Palermo: seduta mattutina in vista del Modena, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2025

Continua la preparazione del Palermo in vista del big match di domenica contro il Modena. Attraverso il proprio sito ufficiale il club rosanero ha pubblicato il report della seduta mattutina.

La squadra di Filippo Inzaghi ha sostenuto un allenamento mattutino caratterizzato da una prima fase di riscaldamento tecnico-ludico, seguita da una partita con focus sulle palle inattive e da una sfida a metà campo per mettere in pratica le soluzioni provate durante la settimana.

 

