Palermo verso il Modena: rosanero al lavoro al CFA di Torretta (VIDEO)

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2025

Il Palermo è sceso in campo questa mattina al Palermo CFA di Torretta per proseguire la preparazione in vista della sfida di domenica alle ore 15 contro il Modena, valida per la prossima giornata di Serie B.

Sotto la guida di mister Pippo Inzaghi, la squadra ha svolto una seduta intensa, focalizzata su esercitazioni tecnico-tattiche e situazioni di gioco, con particolare attenzione alla costruzione offensiva e ai movimenti di pressing.

Attraverso i propri canali ufficiali, il club rosanero ha pubblicato una clip con alcune immagini e azioni dell’allenamento, mostrando l’entusiasmo e la concentrazione del gruppo in vista dell’importante impegno casalingo.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

Ultimissime

Gravina: «Italia-Israele andava giocata, chi dice il contrario dice un’idiozia. Scontri causati da una gang organizzata»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2025

Empoli, primo allenamento per Dionisi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2025

Bianco: «Monza in crescita, ma serve più cinismo. Alvarez out, voglio i 3 punti a Frosinone»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2025

Palermo-Modena, Trenitalia attiva due treni straordinari per i tifosi: “Così promuoviamo la mobilità sostenibile”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2025

Verso Entella-Sampdoria, Donati: «Sarà una gara rognosa»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2025