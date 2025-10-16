Palermo verso il Modena: rosanero al lavoro al CFA di Torretta (VIDEO)

Il Palermo è sceso in campo questa mattina al Palermo CFA di Torretta per proseguire la preparazione in vista della sfida di domenica alle ore 15 contro il Modena, valida per la prossima giornata di Serie B.

Sotto la guida di mister Pippo Inzaghi, la squadra ha svolto una seduta intensa, focalizzata su esercitazioni tecnico-tattiche e situazioni di gioco, con particolare attenzione alla costruzione offensiva e ai movimenti di pressing.

Attraverso i propri canali ufficiali, il club rosanero ha pubblicato una clip con alcune immagini e azioni dell’allenamento, mostrando l’entusiasmo e la concentrazione del gruppo in vista dell’importante impegno casalingo.

