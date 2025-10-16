Di Donato: «Palermo straordinario con Inzaghi, è un allenatore che porta passione ed entusiasmo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2025

In un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Daniele Di Donato ha parlato del momento delle principali squadre italiane, soffermandosi in particolare sul campionato di Serie B e sul percorso del Palermo di Pippo Inzaghi.

«Pippo Inzaghi è una garanzia» – ha dichiarato l’ex centrocampista rosanero – «È un allenatore che ti porta passione, entusiasmo, determinazione. Sta facendo un cammino straordinario, la società è forte e il pubblico si commenta da solo. Spero sia l’anno giusto».

Parole di grande stima per l’ex compagno di squadra e per l’ambiente rosanero, che secondo Di Donato ha finalmente trovato la solidità necessaria per puntare alla promozione.

Il tecnico ha voluto sottolineare anche l’importanza della piazza e della programmazione: «La società è forte e il pubblico si commenta da solo», ribadendo quanto il sostegno dei tifosi e la stabilità societaria siano elementi decisivi per il salto di categoria.

