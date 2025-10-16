Verso Entella-Sampdoria, Donati: «Sarà una gara rognosa»

Vigilia di derby ligure per la Sampdoria, che domani sera al “Sannazzari” di Chiavari affronterà la Virtus Entella nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie B. Dal centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco, il tecnico Massimo Donati ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Sulla sosta e il morale della squadra: «La sosta è stata positiva perché è scoccata quella scintilla che cercavamo. Quando ci sono i risultati si lavora meglio, con voglia di rivivere quelle sensazioni che una vittoria ti dà, ma con la determinazione di fare le cose per bene».

Il tecnico ha poi commentato le assenze: «È un dispiacere per Pafundi, che stava facendo bene, così come per Cherubini che due giorni fa ha giocato 70 minuti. Essendo un giocatore diverso dagli altri, dobbiamo provare soluzioni alternative, ma chi verrà chiamato in causa farà al massimo».

Donati ha analizzato la partita e le caratteristiche dell’avversario: «L’Entella ha un punto più di noi, ma non vedo tutto questo Davide contro Golia. Ogni partita va preparata come una finale di Champions. Loro sono una squadra rognosa, giocano sul sintetico e in casa e le difficoltà ci sono. Chiappella è un allenatore preparato».

Sulla questione del campo sintetico e della dimensione ridotta: «Non credo sia un grosso problema adattarsi alla lunghezza, mentre sul sintetico non mi piace. Abbiamo fatto allenamenti specifici per provare a superare questa difficoltà, che rappresenta un vantaggio per loro».

Sul contributo dei singoli e la condizione dei giocatori: «Coda deve continuare a prendersi responsabilità e fare cose che a volte non gli appartengono, ma sempre al massimo. Giordano è entrato molto bene, mettendo lo spirito giusto oltre alle qualità tattiche. Barak sa che ha la mia stima incredibile, ma deve fare la differenza quando chiamato in causa».

Infine, Donati ha definito le caratteristiche della sfida: «La parola più giusta sarà “rognosa”. Loro corrono tanto, hanno qualità e risorse, e un allenatore preparato. Domani ci sarà un esodo di tifosi che deve darci una spinta ancora maggiore».