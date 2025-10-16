Palermo-Modena, Trenitalia attiva due treni straordinari per i tifosi: “Così promuoviamo la mobilità sostenibile”

PALERMO – In vista del big match tra Palermo e Modena, in programma domenica 19 ottobre alle 15.00 al “Renzo Barbera”, Trenitalia Regionale (Gruppo FS Italiane), in collaborazione con la Regione Siciliana, ha predisposto due treni straordinari per facilitare l’arrivo dei tifosi allo stadio e ridurre il traffico cittadino.

I convogli, identificati come R 22010 e R 22016, viaggeranno lungo la tratta Palermo Centrale–Palermo Aeroporto ed effettueranno fermate aggiuntive in diverse stazioni intermedie: Carini, Capaci, Isola delle Femmine, Palermo Cardillo, Palermo La Malfa, Palermo San Lorenzo, Palermo De Gasperi, Palermo Palazzo Reale-Orleans, Palermo Vespri e Palermo Guadagna.

Un’iniziativa, sottolineano da Trenitalia e Regione Siciliana, che mira a favorire la mobilità sostenibile in occasione di grandi eventi sportivi, offrendo ai cittadini un’alternativa comoda, sicura e rispettosa dell’ambiente.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha commentato positivamente l’iniziativa:

«L’obiettivo è ridurre il traffico cittadino e migliorare la qualità dell’aria, offrendo un servizio efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini e dei tifosi. Le fermate straordinarie per la partita del Palermo sono un segnale concreto della collaborazione tra la Regione e Trenitalia per una mobilità più moderna e sostenibile. Incentivare l’uso del treno durante grandi eventi significa garantire spostamenti più rapidi e sicuri, in linea con la nostra visione di una Sicilia sempre più interconnessa».