Bianco: «Monza in crescita, ma serve più cinismo. Alvarez out, voglio i 3 punti a Frosinone»

Martedì 28 ottobre il Monza sarà di scena al Barbera per affrontare il Palermo, ma dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti. Restano infatti indisponibili Alvarez, fermato da una lesione di secondo grado che lo terrà fuori per oltre un mese, e Galazzi, ancora ai box per infortunio. Il tecnico Paolo Bianco potrà invece contare sui rientri di Mota, Ciurria e Pessina, che però non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe.

Vigilia di campionato per il Monza, atteso domani allo Stirpe per la sfida contro il Frosinone. In conferenza stampa, l’allenatore Paolo Bianco ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, commentando in particolare l’infortunio di Alvarez e il ritorno di alcuni elementi fondamentali.

«Alvarez out più di un mese, ma ho tante alternative davanti»

«Dispiace perché era nel suo momento migliore — ha spiegato Bianco —. È il nostro bomber, una perdita importante. Purtroppo ha riportato una lesione di secondo grado che lo terrà fuori per più di un mese. Mi spiace soprattutto per lui, perché aveva iniziato a fare davvero bene».

Sulle alternative in attacco, il tecnico non nasconde la fiducia: «Mota è rientrato, Petagna e Maric sono in forma. Ho tante scelte davanti».

«Tornano Mota, Ciurria e Pessina»

Bianco ha poi aggiornato sulla situazione complessiva dell’infermeria: «Abbiamo perso Galazzi, che non sarà disponibile per qualche partita. Tornano invece Mota, Ciurria e Pessina. Non hanno ancora il minutaggio per giocare 90 minuti, ma è fondamentale riaverli a disposizione».

«Frosinone squadra sbarazzina, ma noi stiamo bene»

Il tecnico del Monza ha poi analizzato la prossima avversaria: «Il Frosinone è una squadra che sta bene, al di là dell’ultima sconfitta col Venezia. C’è tanto entusiasmo, è una formazione sbarazzina e difficile da affrontare. Mai come questa settimana, però, la mia squadra sta bene: tutto questo deve tradursi in un risultato positivo».

«Serve più cinismo sotto porta»

Sulle prestazioni recenti, Bianco si è mostrato soddisfatto ma lucido: «Nelle ultime due partite la squadra ha avuto un cambio positivo. Non possiamo aver segnato solo tre gol con tutto quello che abbiamo creato. I dati e le statistiche sono a nostro favore, dobbiamo solo essere più cinici. La strada è quella giusta: è la squadra che cerco, ma il verdetto finale spetta sempre al campo».

«Dal Frosinone ruberei la spensieratezza»

Chiusura con un elogio alla squadra di Di Francesco: «L’unica qualità che “ruberei” al Frosinone è la spensieratezza. Mi piace perché osa, e quando sbaglia lo fa provando a giocare. È una qualità che stiamo tirando fuori anche noi. Mi farà piacere rivederli, ma voglio i tre punti: in Coppa Italia hanno già vinto loro».