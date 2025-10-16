Empoli, primo allenamento per Dionisi

Primo giorno di lavoro per Alessio Dionisi, che ha diretto il suo primo allenamento da nuovo allenatore dell’Empoli sul campo del Centro Sportivo di Petroio. Come riportato da Empoli Channel, il tecnico toscano – affiancato dal suo staff composto da Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi – ha preso contatto con la rosa azzurra alla presenza della dirigenza e di un piccolo gruppo di tifosi.

Un primo allenamento utile per cominciare a conoscere l’ambiente e ritrovare le sensazioni del passato, visto che per Dionisi si tratta della seconda esperienza sulla panchina empolese, dopo la storica promozione in Serie A del 2021.

Come sottolinea Empoli Channel, la seduta si è svolta in un clima sereno e partecipato, con la squadra che ha riabbracciato anche i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.

All’orizzonte, il debutto ufficiale del nuovo corso: domenica, alle 17.15, al “Castellani” arriverà il Venezia, in un match che segnerà l’inizio della seconda avventura di Dionisi alla guida del club azzurro.