Palermo, seconda settimana di ritiro: attenzione ai carichi e due test in vista

Il Palermo entra nella seconda settimana di preparazione con l’obiettivo di ottenere nuove risposte sul piano atletico e tattico. Come riportato dal Giornale di Sicilia, il programma si preannuncia intenso tra allenamenti e amichevoli, ma l’attenzione dello staff tecnico sarà focalizzata sulla gestione dei carichi di lavoro, aspetto ritenuto cruciale da Filippo Inzaghi per evitare sovraccarichi.

Dopo l’esclusione di Magnani nell’amichevole contro il Paradiso, il suo rientro è atteso a breve, ma non è da escludere che nelle prossime uscite venga concesso del riposo ad altri elementi della rosa, in linea con le rotazioni previste da Superpippo per arrivare al top alla Coppa Italia.

Il Giornale di Sicilia segnala due nuovi appuntamenti amichevoli fissati in settimana:

Giovedì 24 luglio alle ore 18 contro la Nuova Sondrio Calcio

Domenica 27 luglio alle 17:30 contro il Bra

Due test utili per proseguire la fase di sperimentazione e consolidare l’identità tattica del nuovo Palermo.