Giornale di Sicilia: “Gol e… alta tensione. Il Palermo cresce bene”

Il Palermo comincia a dare forma al proprio impianto di gioco. Dopo la prima sgambata utile a ritrovare il ritmo partita, la seconda amichevole del ritiro in Valle d’Aosta contro il Paradiso ha rappresentato un test vero, sotto tutti gli aspetti. Come riporta Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno affrontato una squadra che ha messo in campo intensità e aggressività, al punto da generare anche un acceso scambio verbale tra Inzaghi e il tecnico avversario Ranieri, con l’allenatore rosanero che ha invitato alla calma per evitare rischi inutili.

Il risultato finale (5-1 per il Palermo) ha confermato i progressi già emersi in allenamento: soprattutto sul piano tattico, con l’esperimento del 3-5-2 che potrebbe diventare un’alternativa concreta al 3-4-2-1. «La base resta la difesa a tre», ha spiegato Inzaghi a margine del match, «poi valuteremo l’assetto in base agli avversari e alle caratteristiche dei giocatori». Tra i più versatili in rosa, il Giornale di Sicilia cita Vasic, capace di agire sia da mezzala che da trequartista, Blin davanti alla difesa o da mediano, e Ranocchia, che può essere impiegato da regista, mezzala o in coppia.

Le Douaron convince, segna anche Brunori. Corona in crescita

Il test con il Paradiso ha messo in luce diverse individualità. Secondo quanto evidenzia ancora Parisi sul Giornale di Sicilia, la nuova coppia offensiva Le Douaron–Pohjanpalo ha offerto buone sensazioni, con il francese subito a segno dopo l’iniziale vantaggio firmato da Ceccaroni, autore di un gol nato da un’ottima combinazione sulla sinistra tra Augello e Vasic. Il tris lo ha messo a segno Di Francesco, mentre nella ripresa c’è stata gloria anche per Corona, che ha siglato il 4-1 con un colpo di testa, confermando una crescita costante durante il ritiro. Il sigillo finale è arrivato da Brunori, al primo gol della preparazione, accolto con entusiasmo dai circa 600 tifosi presenti a Chatillon.

Peda guida la difesa, ma servono rinforzi

Nel complesso, il Palermo ha mostrato buoni automatismi e intensità soprattutto nella prima parte di gara, come sottolineato dal Giornale di Sicilia. Tuttavia, emergono alcune criticità in difesa: con Magnani ancora a riposo, Peda si è caricato la retroguardia sulle spalle, giocando anche oltre un tempo. Inzaghi ha dovuto fare ricorso a diversi giovani della Primavera, tra cui Nicolosi, Avena e Squillacioti, evidenziando la necessità di interventi sul mercato per allungare il reparto arretrato. Il gol del Paradiso, arrivato con un colpo di testa di Rasic, è stato l’unico neo in una giornata altrimenti positiva.

L’entusiasmo dei tifosi, la compattezza del gruppo e l’atteggiamento propositivo della squadra fanno ben sperare. Ma, come ricorda Parisi sul Giornale di Sicilia, la strada è ancora lunga: oggi si riprende a lavorare intensamente in vista della prossima amichevole, con Inzaghi determinato a portare il Palermo al top per l’esordio ufficiale in Coppa Italia del 16 agosto contro la Cremonese.